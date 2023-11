Articol de Andrei Craitoiu - Publicat joi, 09 noiembrie 2023, 12:04 / Actualizat joi, 09 noiembrie 2023 12:27Capitanul LA Kings, Anze Kopitar, a marcat cel de-al 400-lea sau gol in NHL in victoria cu 4-1 de miercuri in fata lui Vegas Golden Knights. Slovenul in varsta de 36 de ani a inscris cu poarta goala!Kopitar a devenit al patrulea jucator din istorie care a marcat 400 de goluri. Acestuia i-au trebuit 1.304 de jocuri pentru a ajunge la aceasta performanta.Kopitar a devenit primul ... citeste toata stirea