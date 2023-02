VIDEO CU REUSITA Asa s-a marcat cel mai rapid gol al sezonului in SuperLiga! Actiune-fulger in secunda 54

Articol de Liviu Manolache, Ionut Tabultoc (foto) - Publicat luni, 06 februarie 2023, 17:32 / Actualizat luni, 06 februarie 2023 18:30Sebastian Mailat (25 de ani) a marcat cel mai rapid gol al sezonului in SuperLiga Romaniei, in secunda 54 a meciului dintre FC Botosani si Petrolul.Flavius Stoican i-a revitalizat pe cei de la FC Botosani in cantonamentul de iarna. Moldovenii s-au impus fara sa primeasca gol in primele doua runde din 2023, 1-0 cu Universitatea Craiova si 2-0 FC Arges. ... citeste toata stirea