VIDEO Cum a reactionat Uhrin cand a fost intrebat de Bonetti: "Daca vine, vom antrena impreuna"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 31 martie 2022, 11:59 / Actualizat joi, 31 martie 2022 12:16Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, a comentat situatia complicata in care se regaseste clubul dupa decizia Tribunalului in cazul lui Dario Bonetti.Antrenorul italian castigat in instanta procesul cu fostul club si vrea cel putin 80.000 de euro din contractul care nu s-a derulat, insa Uhrin spune ca cei din conducere trebuie sa rezolve problema.DINAMOA plecat de la Dinamo! Jucatorul ... citeste toata stirea