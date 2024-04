VIDEO Cum arata play-off-ul si play-in-ul din NBA * Cap de serie surprinzator in Conferinta de Vest

Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 15 aprilie 2024, 12:29 / Actualizat luni, 15 aprilie 2024 12:38Duminica seara s-au jucat ultimele meciuri din sezonul regulat de NBA. Oklahoma City Thunder a obtinut primul loc in Conferinta de Vest. Boston a incheiat cu cel mai bun bilant, prima in Est.Boston si-a menajat vedetele in ultima zi a sezonului regulat, dar a obtinut o victorie confortabila in fata lui Washington Wizards, scor 132-122. La rampa a iesit Payton Pritchard, autor a 38 de ... citește toată știrea