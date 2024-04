VIDEO Cum au promovat baschetbalistele din Arad meciul care le poate duce in finala * Aproape de o mare surpriza

Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat joi, 04 aprilie 2024, 10:51 / Actualizat joi, 04 aprilie 2024 10:51FCC Baschet UAV Arad si Sepsi-SIC Sf. Gheorghe disputa astazi, de la ora 19:00, la Sala Sporturilor Victoria din Arad, calificarea in finala Ligii Nationale de baschet feminin.Jucatoarele aradene, pregatite de sarbul Miroslav Popov, spera sa aiba parte de un public fierbinte in cel de-al doilea meci cu Sepsi Sf. Gheorghe, dupa ce s-au impus in deplasare, scor 86-79. Astfel, ... citește toată știrea