Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat miercuri, 27 septembrie 2023, 10:12 / Actualizat miercuri, 27 septembrie 2023 10:30Ionut Gurau (24 de ani), goalkeeper-ul celor de la FCU Craiova, a explicat, imediat dupa remiza cu Dinamo din grupele Cupei Romaniei Betano, 1-1, faza controversata in care a fost iertat de eliminare de Horatiu Fesnic.Eliminat initial de Fesnic, Gurau a ramas in teren dupa analizarea fazei in cabina VAR. Portarul juvetilor sustine ca faultul sau n-a ... citeste toata stirea