Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 06 septembrie 2023, 19:03 / Actualizat miercuri, 06 septembrie 2023 19:08David Popovici (18 ani) este sigur ca rezultatele sub asteptari de la Fukuoka nu vor avea urmari pe termen lung. Detinatorul recordului mondial in proba de 100 de metri liber a vorbit si despre momentul de anxietate trait in Japonia.Vazut de specialisti cu prima sansa in probele de 100 si 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natatie din acest an, David Popovici a ... citeste toata stirea