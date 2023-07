Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 01 iulie 2023, 19:00 / Actualizat sambata, 01 iulie 2023 19:01Siyabonga Ngezana (25 de ani), fundasul central achizitionat in aceasta vara de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro, a ajuns azi in cantonamentul FCSB-ului din Olanda.Gazeta Sporturilor e prezenta in cantonamentul celor de la FCSB din Olanda, Apeldoorn. Dan Udrea (redactor-sef adjunct), Remus Raureanu (reporter special) si Ionut Iordache (fotoreporter) transmit de la fata locului ... citeste toata stirea