VIDEO Cum va sarbatori Dugandzic primul hat-trick al carierei: "Au venit prietenii mei din Croatia"

Articol de Andrei Petrescu - Publicat vineri, 20 ianuarie 2023, 22:20 / Actualizat vineri, 20 ianuarie 2023 23:05Marko Dugandzic (28 de ani), autorul unui hat-trick in Rapid - Sepsi OSK 3-0, primul din cariera lui, s-a prezentat la flash-interviuri dupa meciul din Giulesti.Dugandzic este omul momentului. A inscris 3 goluri contra lui Sepsi, intre minutele 5 si 19, si a adus 3 puncte pretioase pentru Rapid. Croatul are 12 goluri in acest sezon si ii "sufla in ceafa" lui Andrea Compagno, cel ... citeste toata stirea