VIDEO Cunoscut prezentator TV, mesaj de impact in ziua derby-ului Craiovei: "Esineti minte! Exista o singura echipa care poate invinge minciuna, ipocrizia si favoritismul!"

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 10 martie 2024, 06:00 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 06:57Au mai ramas mai putin de 24 de ore pana la un nou episod al derby-ului FCU Craiova - CS Universitatea, iar orgoliile s-au reaprins in Banie. Vechi sustinator al echipei lui Mititelu, omul de televiziune Serban Huidu a tinut sa transmita un mesaj inaintea bataliei de pe "Oblemenco".Huidu, 47 de ani, cel care-si povestea in urma cu mai multi ani in Gazeta originile pasiunii pentru ... citește toată știrea