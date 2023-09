Articol de Andrei Petrescu, Iosif Popescu (video) - Publicat miercuri, 06 septembrie 2023, 16:19 / Actualizat miercuri, 06 septembrie 2023 16:26Miercuri a avut loc tragerea la sorti a grupelor Cupei Romaniei Betano, editia 2023-2024. Primele doua echipe clasate din fiecare grupa se califica in faza sferturilor de finala.Este al doilea sezon la rand in care Cupa Romaniei propune un format cu grupe. Participa 24 de echipe, 8 din Superliga, cel mai bine clasate din stagiunea precedenta, plus ... citeste toata stirea