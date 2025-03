VIDEO "Curaj, acesta e cuvantul" * Discurs remarcabil in vestiarul lui U-BT Cluj-Napoca, dupa calificarea in "sferturile" EuroCup

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 05 martie 2025, 13:50 / Actualizat miercuri, 05 martie 2025 14:48U-BT Cluj-Napoca a invins-o pe Wolves Vilnius cu 100-99 in optimile de finala ale EuroCup, a doua competitie continentala de baschet, si s-a calificat in faza urmatoare, unde o asteapta Valencia Basket. Dupa victoria spectaculoasa, obtinuta la capatul a doua reprize de prelungiri, Mihai Silvasan a tinut un discurs motivational in vestiarul echipei sale.Gratie unui bilant de 10 ... citește toată știrea