Articol de Andrei Petrescu, Iosif Popescu (video) - Publicat marti, 02 mai 2023, 07:24 / Actualizat marti, 02 mai 2023 07:43Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, spune ca ratarea transferului la Slavia Praga "l-a terminat moral" pe Emmanuel Yeboah (20), unul dintre cei mai buni jucatori ai campioanei en-titre in prima parte a sezonului.Transferat in urma cu un an de CFR Cluj, Yeboah a impresionat in prima parte a sezonului, in care a punctat de 3 ori si a oferit 3 pase decisive. ... citeste toata stirea