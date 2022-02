video Dan Petrescu remarca un tehnician din Liga 1: "E meritul lui, e charismatic si face o treaba excelenta"

Articol de GSP - Publicat sambata, 19 februarie 2022, 18:50 / Actualizat sambata, 19 februarie 2022 18:57Dan Petrescu, tehnicianul lui CFR Cluj, a vorbit inaintea meciului cu Rapid despre forma giulestenilor si l-a laudat pe antrenorul Mihai Iosif."Rapid e in continuare in lupta pentru play-off, matematic mai sunt sanse. Cred ca nicio echipa n-are nevoie de egal in meciul asta. E un meci de care pe care.CFR CLUJLa CFR e ca la Medias! Tensiuni in vestiarul campioanei: clujenii au restante ... citeste toata stirea