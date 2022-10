VIDEO Dan Sucu, mandru de noua baza a Rapidului: "Este de departe cel mai bun teren din tara"

Articol de GSP - Publicat sambata, 08 octombrie 2022, 11:00 / Actualizat sambata, 08 octombrie 2022 12:04Dan Sucu, unul dintre cei doi actionari de la Rapid, a vorbit despre constructia celor doua baze in care investeste, Constructorul si Coresi.Constructorul va intra in folosinta de pe 11 octombrie, mare parte din complex fiind deja gata, la doar un an de la startul lucrarilor.RAPIDDan Sucu si-a ales modelul din fotbal: "Vreau ca Rapid sa fie pentru Romania ce e Salzburg pentru ... citeste toata stirea