VIDEO Daniel Birligea, intrebat despre faptul ca nu a fost convocat la nationala

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 07 octombrie 2024, 00:02 / Actualizat luni, 07 octombrie 2024 00:20Daniel Birligea (24 de ani), atacantul de la FCSB, a reusit sa marcheze primul lui gol pentru ros-albastri in Superliga, al treilea in total in tricoul campioanei, si a oferit o declaratie la final.In meciul dintre FCSB si Gloria Buzau, din etapa cu numarul 12 a Superligii, Daniel Birligea a reusit sa marcheze primul gol pentru FCSB in campionat, dupa ce marcase deja doua in Europa ... citește toată știrea