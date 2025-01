VIDEO Daniel Pancu, nesatisfacut de unul dintre cele mai laudate orase: "Va spun sincer, mereu sunt nervos aici. Asta nu imi place deloc"

Articol de Eduard Apostol, Ionut Iordache, Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 18:25 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 18:59Daniel Pancu (47 de ani), selectionerul nationalei de tineret a Romaniei, este prezent in Dubai, acolo unde a urmarit amicalul castigat de Rapid in fata amatorilor de la Al Ahli United, scor 13-0. Acolo, acesta a dat un interviu in exclusivitate pentru GSP.ro.Daniel Pancu a stat de vorba cu reporterii GSP.ro si a marturisit ca nu ii place deloc ... citește toată știrea