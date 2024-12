VIDEO Darius Olaru a anuntat ca vrea sa plece de la FCSB in 2025: "Acolo imi place, chiar daca e foarte greu sa ajungi! Dar cine stie?"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 16 decembrie 2024, 22:00 / Actualizat luni, 16 decembrie 2024 22:46Prezent la gala AFAN, unde a primit premiul de cel mai bun mijlocas al anului din Liga 1, Darius Olaru (26 de ani) a declarat ca vrea sa plece de la FCSB in 2025.Dupa ce a luat titlul cu FCSB si s-a calificat cu echipa ros-albastra in grupa unica de Europa League, Olaru a primit premiul de mijlocasul anului la gala Asociatiei Fotbalistilor. El a fost, de asemenea, numit in primul 11 al ... citește toată știrea