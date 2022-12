VIDEO David Popovici justifica rezultatul reusit in Australia: "Va spun eu acum si o sa va confirme toata lumea"

Articol de Catalin Stroia, Valentin David (video) - Publicat marti, 20 decembrie 2022, 11:17 / Actualizat marti, 20 decembrie 2022 11:37David Popovici (18 ani) a revenit aproape de miezul noptii in Romania, dupa participarea la Campionatul Mondial in bazin scurt din Australia, unde a obtinut o medalie de argint.David Popovici a incheiat anul 2022 cu o clasare pe locul al doilea in finala probei de 200 metri liber la CM in bazin scurt de la Melbourne. La intoarcerea in tara, inotatorul a ... citeste toata stirea