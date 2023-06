Articol de Andrei Petrescu - Publicat luni, 26 iunie 2023, 13:40 / Actualizat luni, 26 iunie 2023 15:26Inotatorul-fenomen al Romaniei, David Popovici (18 ani), a revenit in tara dupa ce a obtinut doua medalii de aur la Turneul Sette Colli (Italia) si se pregateste de Campionatele Mondiale de la Fukouka, Japonia, competitie care va avea loc in perioada 14-30 iulie.Sportivul legitimat la CS Dinamo Bucuresti a spus ca bazinul de la Roma, acolo unde a triumfat in probele de 100m si 200 m liber, ... citeste toata stirea