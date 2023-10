Articol de David Marinescu - Publicat luni, 30 octombrie 2023, 16:10 / Actualizat luni, 30 octombrie 2023 16:19Atmosfera in vestiarul Rapidului, dupa victoria cu CSU Craiova, 2-0 pe Giulesti, a fost electrizanta.Capitanul Cristian Sapunaru a dat tonul uneia dintre scandarile favorite ale suporterilor rapidisti: "De cand am venit prima data pe Giulesti / M-am indragostit de-o echipa ca-n povesti". S-au alaturat imediat si Alexandru Albu sau Paul Iacob. Apoi, si antrenorul secund Adrian ... citeste toata stirea