VIDEO De ce se teme Bergodi inainte de plecarea in Banie: "Ar fi o mare problema"

Articol de Marius Margarit, Adrian Duta, Andrei Furniga (video) - Publicat joi, 28 martie 2024, 13:56 / Actualizat joi, 28 martie 2024 15:16Cristiano Bergodi a prefatat meciul Universitatea Craiova - Rapid in cadrul unei conferinte de presa, inainte de plecare in Banie.Universitatea Craiova - Rapid are loc pe 30 martie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 si Digi Sport 1Bergodi crede ca o infrangere ar fi o mare piedica pentru Rapid in ... citește toată știrea