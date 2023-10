Articol de Daniel Grigore, Iosif Popescu (video), Catalin Stroia - Publicat duminica, 08 octombrie 2023, 09:44 / Actualizat duminica, 08 octombrie 2023 10:17Denis Dragus (24 de ani) a ajuns in Romania pentru a se alatura cantonamentului echipei nationale. La aeroport, atacantul lui Gaziantep a analizat urmatoarea actiune "tricolora" si a comentat adaptarea la fotbalul din Turcia.In urma cu o luna, Denis Dragus a ajuns in Turcia, la Gaziantep, imprumutat de la Standard Liege. Dragus are un ... citeste toata stirea