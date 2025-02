VIDEO Dennis Politic si-a pregatit tactica pentru derby-ul cu FCSB: "Putem profita!"

Articol de Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 14:14 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 15:16Dennis Politic (24 de ani) a analizat prestatia echipei sale, dupa ce Dinamo a pierdut cu Farul, scor 0-2, in runda cu numarul #27 din Superliga.Dennis este dezamagit de prima infrangere pe "Arcul de Triumf" dupa mai bine de un an, insa este increzator in potentialul echipei. De asemenea, fotbalistul a vorbit despre meciul cu FCSB. Acesta si-a aratat ... citește toată știrea