video Detaliul care vrea Hagi sa fie remarcat dupa revenirea cu Voluntari: "Nu ziceti niciunul nimic?!" + "Nu avem niciun leu de achizitii. Sa nu uitati!"

Articol de GSP - Publicat luni, 22 august 2022, 22:10 / Actualizat luni, 22 august 2022 23:06Farul - Voluntari 2-1, intr-un meci din etapa #6 din Superliga. Gica Hagi a vorbit despre revenirea din repriza secunda a echipei sale, care a trecut pe primul loc in Superliga la finalul acestei etape.Hagi si-a laudat jucatorii pentru victorie si a scos in evidenta tineretea celor introdusi in partea a doua. Sebastian Borza (17 ani) a intrat in locul lui Tudor Baluta, iar Dan Sirbu (19 ani) in ... citeste toata stirea