video Dialog spumos in direct: Udrea si Panduru, in roluri de patron / antrenor, pe tema "ar fi trebuit ca Voluntari si Craiova sa se menajeze cu FCSB?"

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 mai 2022, 17:23 / Actualizat vineri, 20 mai 2022 18:12Dupa finala Cupei Romaniei dintre Sepsi si Voluntari, castigata de echipa antrenata de Cristiano Bergodi, in studioul Orange Sport s-a comentat in ce masura strategiile diferite ale celor doua echipe, in etapa de dinaintea partidei de joi, au contribuit decisiv la rezultatul din ultimul act al Cupei.Voluntari a jucat aproape cu acelasi "11" pe care il folosise si impotriva FCSB-ului, scor 2-2, care a ... citeste toata stirea