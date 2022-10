VIDEO Dica il contreaza taios pe Florin Tanase, dupa ce atacantul i s-a confesat lui Becali: "Sa reuseasca sa dea goluri, apoi sa vorbeasca!"

Articol de Vlad Nedelea - Publicat sambata, 15 octombrie 2022, 13:39 / Actualizat sambata, 15 octombrie 2022 14:12Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a comentat taios vizita pe care Florin Tanase i-a facut-o lui Gigi Becali. Jucatorul legitimat acum la Al-Jazira, in Emirate, i-a transmis patronului de la FCSB ca "antrenorii straini nu se compara cu romanii".Vineri, in urma dublei rusini suferite de FCSB in Conference League, 0-5 atat in tur, cat si in retur cu Silkeborg, Gigi ... citeste toata stirea