VIDEO Dinamo, cu probleme inainte de meciul cu U Cluj * Cine lipseste si ce spune Zelkjo Kopic despre situatia din vestiar: "Nu am fost mereu satisfacut"

Articol de Sergiu Alexandru, Carmen Dumitru, Razvan Petrescu (video) - Publicat vineri, 03 mai 2024, 13:54 / Actualizat vineri, 03 mai 2024 14:39Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefatat meciul cu U Cluj (sambata, ora 20:00), din penultima etapa din play-out-ul Superligii.Desi Dinamo se afla intr-o situatie complicata, fiind pe loc retrogradabil, Zeljko Kopic are in continuare incredere in echipa lui si spera sa obtina un rezultat pozitiv la Cluj, chiar daca se confrunta cu probleme ... citește toată știrea