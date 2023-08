Articol de Iosif Popescu (video), Catalin Stroia, Vlad Rosu - Publicat marti, 08 august 2023, 11:35 / Actualizat marti, 08 august 2023 12:00Ioan Andone (63 de ani), fost mare jucator si antrenor la Dinamo, a analizat startul de sezon al trupei din "Stefan cel Mare"."Cainii rosii" au inceput ezitant noua stagiune de Superliga. Alb-rosii au obtinut un singur punct in primele 4 runde, in urma egalului cu Universitatea Cluj, scor 1-1, dupa ce, in primele 3 runde, acestia fusesera invinsi de CS ... citeste toata stirea