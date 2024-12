VIDEO Dinamo, OUT din Cupa! Concluziile lui Kopic: "Asta e cel mai important"

Articol de Remus Dinu, Valentin David (video), Romeo Ene - Publicat joi, 19 decembrie 2024, 07:30 / Actualizat joi, 19 decembrie 2024 07:31Dinamo a remizat pe teren propriu cu Petrolul, scor 0-0, in ultimul meci din Cupa Romaniei Betano pentru cele doua echipe. Zeljko Kopic (47 de ani), tehnicianul "cainilor", nu s-a aratat foarte ingrijorat la conferinta de presa.Dinamo a terminat pe locul 5 in grupa B, iar croatul Kopic a explicat faptul ca acest trofeu n-a reprezentat in niciun moment o ... citește toată știrea