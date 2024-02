VIDEO Dinamovistul care se aventureaza sa le promita suporterilor: "Sunt sigur ca o sa reusim!" + "Abia atunci ne vor interesa si calculele"

Articol de Remus Dinu, Andrei Furniga (video) - Publicat miercuri, 28 februarie 2024, 17:32 / Actualizat miercuri, 28 februarie 2024 18:07Goncalo Gregorio, decisiv pentru Dinamo in victoria cu Hermannstadt, 1-0, le face o promisiune suporterilor. Portughezul e convins ca dinamovistii se vor intoarce cu toate punctele si de la Iasi, in meciul de "care pe care" de vineri.Atacantul de 28 de ani a inscris, dintr-o actiune splendida, unicul gol al unei partide in care "cainii" au suferit zdravan. ... citește toată știrea