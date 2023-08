Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 25 august 2023, 13:08 / Actualizat vineri, 25 august 2023 13:21Invitat joi la matinalul GSP Live, jurnalistul Radu Buzaianu, prezentator la B1 TV si mare pasionat de fotbal, a vorbit in termeni critici despre proiectul celor de la CSA Steaua, formatie care nu detine nici in acest an drept de promovare in prima liga.Buzaianu a fost protagonistul unui discurs vehement la adresa Stelei. In opinia acestuia, sectia de fotbal din cadrul Clubului ... citeste toata stirea