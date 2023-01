VIDEO Djokovic, infrangere in primul meci al anului * Cum a fost primit in Australia, dupa scandalul de anul trecut

Articol de GSP - Publicat luni, 02 ianuarie 2023, 12:23 / Actualizat luni, 02 ianuarie 2023 13:12Perechea Novak Djokovic/Vasek Pospisil a pierdut cu Tomislav Brkic/Gonzalo Escobar, scor 6-4, 3-6, 5-10, in primul tur la dublu la turneul ATP Adelaide, din Australia.Djokovic a fost la primul meci jucat in Australia dupa scandalul din urma cu un an, cand a refuzat sa se vaccineze anti-Covid si nu a putut participa la Australian Open.RELAEsIECristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez, o relatie ... citeste toata stirea