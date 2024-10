VIDEO Dorinel Munteanu a rabufnit! Discurs vehement: "Sunt luat de prost de cei care trebuie sa spuna ceva ca sa ia un banut! Spune, ma, ca sunt cel mai idiot si cel mai tampit antrenor"

Articol de Ionut Iordache, Sergiu Alexandru, Andrei Furniga (video) - Publicat duminica, 06 octombrie 2024, 13:17 / Actualizat duminica, 06 octombrie 2024 13:17Dorinel Munteanu continua sa fie in prim planul Superligii. Nu doar datorita rezultatelor pe care Otelul le are in campionat, ci si prin prima scandalurilor.Aflat in atentia Comisiei de Disciplina, unde va fi audiat pe 9 octombrie, antrenorul singurei echipe neinvinse din campionat a rabufnit la conferinta de presa de la finalul ... citește toată știrea