VIDEO Dorinel Munteanu a "recidivat" * S-a luat de un suporter ca la titlul din 2011: "Baaa, du-te ba!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 06 noiembrie 2022, 12:17 / Actualizat duminica, 06 noiembrie 2022 12:35Dorinel Munteanu (54 de ani), antrenorul de la Otelul, a apostrofat un suporter dupa meciul cu Unirea Slobozia, castigat de ialomiteni cu 1-0, amintind de celebra faza de la titlul castigat de galateni in 2011.Invins Unirea Slobozia, 0-1, Dorinel Munteanu nu a avut parte de liniste nici in fata microfonului. Dupa meci, in timp ce acorda un interviu pe gazon, antrenorul de la Otelul a ... citeste toata stirea