VIDEO Dorinel Munteanu, conferinta incendiara: "Dupa 3 ani, s-a terminat. Incep un nou proiect de maine!"

Articol de Adrian Duta, Carmen Dumitru, Razvan Petrescu (video) - Publicat duminica, 19 mai 2024, 18:34 / Actualizat duminica, 19 mai 2024 19:25Dorinel Munteanu, antrenorul Otelului, a sustinut o conferinta-maraton dupa esecul cu U Cluj, scor 0-2, in barajul pentru un loc in preliminariile Conference League.In doar 4 zile, Otelul a pierdut doua sanse de a juca in preliminariile cupelor europene. A fost invinsa de Corvinul in finala Cupei, la penalty-uri, apoi a cedat in fata lui U Cluj, ... citește toată știrea