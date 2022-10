VIDEO | Dorinel Munteanu, one-man show! A facut spectacol dupa ce SC Otelul a castigat pe final cu Viitorul Pandurii, a intrat pe teren, a facut turul stadionului si a cantat cu fanii

SC Otelul a revenit pe locul 1 in Liga 2, in urma jocului cu Viitorul Pandurii, de acasa. Partida, disputata in runda a 8-a, duminica, s-a terminat cu victorie pentru galateni, scor 2-1, dupa ce au intors de la 0-1. Toate reusitele au venit in partea a doua a meciului.SC Otelul, succes cu 2-1 impotriva echipei Viitorul PanduriiDupa 0-0 la pauza, Viitorul Pandurii a deschis scorul in minutul 64, prin Gabriel Dodoi. Egalarea a venit in minutul 77 pentru echipa lui Dorinel Munteanu, cand a ... citeste toata stirea