Articol de Andrei Petrescu - Publicat duminica, 22 octombrie 2023, 15:57 / Actualizat duminica, 22 octombrie 2023 16:18Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul celor de la Otelul Galati, a prefatat partida pe care echipa sa o va juca in etapa #13, in deplasare cu CFR Cluj.Venit dupa infrangerea de acasa cu Farul de etapa trecuta, Dorinel Munteanu nu concepe sa nu plece cu un rezultat pozitiv de pe terenul celor de la CFR Cluj, in tentativa de a-si realiza obiectivul, acela de a ajunge in ... citeste toata stirea