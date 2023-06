Articol de Vlad Nedelea, Catalin Stroia - Publicat miercuri, 28 iunie 2023, 12:50 / Actualizat miercuri, 28 iunie 2023 16:15Romania a remizat 0-0 cu Croatia in ultima partida din grupa B a Campionatului European U21. La finalul partidei, craioveanul Dragos Albu (22 de ani) a avut un discurs dur la adresa prestatiei de la acest turneu.Acesta a recunoscut ca generatia lui nu s-a ridicat la nivelul asteptat de public si ca rezultatele slabe au pus o presiune in plus pe echipa.VIDEO. Dragos ... citeste toata stirea