Athletic Bilbao a trecut si de Real Madrid si s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei, scor 1-0, gratie golului marcat de Berenguer, in minutul 89.Athletic Bilbao a eliminat-o pe FC Barcelona in optimile Cupei Spaniei, iar acum a profitat din nou de avantajul propriului teren si a produs o alta surpriza. Bascii s-au impus la limita, scor 1-0, in fata celor de la Real Madrid si au obtinut calificarea in semifinalele ... citeste toata stirea