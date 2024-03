VIDEO Dupa cazul Rapid, inca doi ultrasi din Superliga ar putea fi arestati pentru 30 de zile! Ce acuzatii li se aduc

Articol de George Nistor - Publicat marti, 19 martie 2024, 17:09 / Actualizat marti, 19 martie 2024 17:56Fenomenul arestarilor in randul suporterilor continua in Romania. Dupa cazul de la Rapid, in care liderul de galerie Liviu Ungurean "Bocciu" impreuna cu alti membri ai galeriei giulestene au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, impotriva altor doi suporteri ai unui club din Superliga s-ar putea lua aceeasi masura, insa intr-un scandal diferit fata de cel precedent.Doi suspecti au ... citește toată știrea