Articol de Andrei Craitoiu, Remus Dinu - Publicat duminica, 04 februarie 2024, 10:00Au fost momente de suparare si multi nervi dupa Petrolul - CFR Cluj. Ploiestenii au pierdut pe teren propriu, scor 1-2, dupa ce-au condus 1-0 si-au intrat la pauza in avantaj. Keita si C. Deac au marcat golurile clujenilor si-au luat cele trei puncte.Valentin Esicu, capitanul "lupilor" a recunoscut la finalul jocului ca "e dezamagire mare, mai ales ca am avut 1-0 in prima repriza"."La 1-1 am avut trei, ... citeste toata stirea