VIDEO E in forma vietii si anunta: "O sa vedeti ca pot si mai mult. Cu FCSB vom castiga"

Articol de Eduard Apostol, Marius Margarit - Publicat duminica, 31 martie 2024, 13:38 / Actualizat duminica, 31 martie 2024 13:48Stefan Baiaram, extrema Universitatii Craiova, a marcat si cu Rapid, scor 2-1, si anunta ca urmatoarea "victima" pe lista e FCSB.Internationalul U21 are 6 goluri in 2024 si e unul dintre cei mai in forma jucatori din Superliga. A dezvaluit secretul, si anume ca a facut pregatirea de iarna alaturi de coechipieri, in cantonament.VIDEO. Stefan Baiaram: "Vom bate si ... citește toată știrea