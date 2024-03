VIDEO Edi Iordanescu, discurs fara perdea in conferinta! Mesaj direct pentru Ianis Hagi: "Nu poate sa continue asa!" + Avertisment frontal: "Altfel, esti zdrobit!"

Articol de Sergiu Alexandru, Remus Dinu - Publicat sambata, 23 martie 2024, 02:53 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 05:53Edi Iordanescu, selectionerul nationalei Romaniei, s-a declarat multumit de modul in care Ianis Hagi a intrat in partida amicala cu Irlanda de Nord, incheiata 1-1 a(Trade Mark)Fotbalistul lui Alaves l-a convins pe tehnician prin initiativa de care a dat dovada, desi a avut la dispozitie doar un sfert de ora vineri seara a(Trade Mark)Insa, in conferinta ce a urmat ... citește toată știrea