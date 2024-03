VIDEO Edi Iordanescu, mesaj transant pentru "tricolori" inainte de EURO: "Asa nu poti face fata unor echipe bune"

Articol de Eduard Apostol, Ionut Iordache - Publicat miercuri, 27 martie 2024, 06:56 / Actualizat miercuri, 27 martie 2024 07:32Dupa 2-3 in amicalul contra Columbiei, selectionerul Edward Iordanescu e acum cu gandul la EURO 2024 si la problemele pe care le au "tricolorii" la echipele de club.Mai sunt mai putin de trei luni pana la debutul Romaniei la EURO 2024, iar o parte dintre jucatorii care vor fi in Germania au o mare problema: nu joaca in mod constant la echipele de club. ... citește toată știrea