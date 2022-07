VIDEO Elena Rybakina si cheia victoriei in semifinala cu Halep: "De obicei asa era, nu si astazi!"

Articol de GSP - Publicat joi, 07 iulie 2022, 19:30 / Actualizat joi, 07 iulie 2022 19:30Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a fost invinsa de Elena Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA) in semifinalele Wimbledon 2022, scor 3-6, 3-6. Sportiva din Kazahstan a fost surprinsa de nivelul aratat astazi, in special de constanta aratata pe durata intregii partide.In finala de sambata, Elena Rybakina o va intalni pe tunisianca Ons Jabeur.Elena Rybakina s-a calificat in prima finala de Grand Slam ... citeste toata stirea