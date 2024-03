VIDEO Elias Charalambous, dupa ce Becali a vrut sa-l scoata pe Luis Phelipe in minutul 25: "E stilul lui, asta il face fericit"

Articol de Sergiu Alexandru, Andrei Petrescu, Andrei Furniga (video) - Publicat sambata, 02 martie 2024, 15:27 / Actualizat sambata, 02 martie 2024 16:19Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a vorbit despre implicarea lui Gigi Becali la echipa.Cipriotul a fost intrebat la conferinta de presa despre declaratia data de patronul FCSB legata de Luis Phelipe, despre care a spus dupa 1-0 cu FC Voluntari ca "Pe Luis Phelipe am vrut sa il scot in minutul 25. Dar am vorbit cu MM si a zis ca la pauza. ... citește toată știrea