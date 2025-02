VIDEO Elias Charalambous i-a pus gand rau lui Razvan Lucescu: "Baietii ne-au aratat asta"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 09 februarie 2025, 23:22 / Actualizat duminica, 09 februarie 2025 23:23Dupa ce FCSB a "zdrobit-o" pe Sepsi, scor 3-0, in runda #26 din Superliga, Elias Charalambous, antrenorul campioanei, este cu gandul la meciul tur cu PAOK Salonic, din play-off-ul pentru optimile Europa League. Partida se va disputa joi, 13 februarie, de la 22:00.Elias Charalambous are mare incredere ca baietii lui pot repeta meciul mare facut in faza ligii, cand FCSB se ... citește toată știrea