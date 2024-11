VIDEO Elias Charalambous, inainte de Craiova - FCSB: "Mitrita si Koljic? Doar asta conteaza pentru mine" + Vesti despre Darius Olaru

Articol de Daniel Grigore, Razvan Petrescu (video) - Publicat sambata, 02 noiembrie 2024, 13:44 / Actualizat sambata, 02 noiembrie 2024 14:57Elias Charalambous, 44 de ani, antrenorul principal al campioanei FCSB, a prefatat meciul de duminica seara cu Universitatea Craiova, programat la ora 21:00, in etapa 15 din Superliga.FCSB a castigat 3 dintre ultimele 5 meciuri de campionat, Universitatea Craiova are o singura victorie in ultimele 8 etape. Cele doua echipe, ambele situate pe pozitii de ... citește toată știrea