VIDEO Elias Charalambous si-a iesit din fire in conferinta: "Mamma mia!"

Articol de Andrei Petrescu, Cezar Titor, Andrei Furniga (video) - Publicat sambata, 18 mai 2024, 18:11 / Actualizat sambata, 18 mai 2024 18:12Inaintea derby-ului cu Rapid, ultima partida a sezonului, Elias Charalambous s-a enervat in timpul conferintei de presa. Cipriotul a fost intrebat de complexul ros-albastrilor in ceea ce ii priveste pe giulesteni.In aceasta stagiune, FCSB nu a reusit sa castige contra rivalei din Giulesti. In sezonul regulat, "feroviarii" s-au impus de doua ori, 2-1 ... citește toată știrea